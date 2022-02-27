بالفيديو.. خطر الكلاب الضالة يُحدِق بأهالي وأطفال "فروسية الرياض"

ناشد أهالي شارع الفروسية بظهرة لبن الشرقي، الجهات ذات العلاقة، بإيجاد حل للكلاب الضالة التي أرّقت مضاجعهم بسبب كثرة أعدادها وتنقلها بين المنازل بأعداد كبيرة.

وقالت "أم عبدالله" التي خصت "سبق" بمقطع فيديو لمعاناتها اليومية بسبب إزعاج ونباح الكلاب في المخطط وبالقرب من منزلها والجيران: إنها تخشى على أطفالها الخروج من المنزل بسبب الكلاب وأعدادها الكبيرة.

وتابعت: "أخرج باكرًا إلى عملي وأخشى على أطفالي الذين يخرجون بعدي من خطرها"، مناشدة الجهة ذات العلاقة بضرورة إيجاد حل لكثرتها وانتشارها؛ لا سيما وأن منزلها يقع بالقرب من وادٍ ساهَمَ في انتشارها وكثرتها.