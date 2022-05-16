بالفيديو.. "سبق" ترافق أبطال المملكة في رحلة العودة لجدة وترصد مشاعرهم

رصدت "سبق" مشاعر أبطال المملكة الحاصلين على جوائز في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" وأسرهم بعد وصولهم الرياض وعند مغادرتهم لمدينة جدة؛ بعد الاحتفال الكبير في مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ بعد تحقيقهم إنجازاً تاريخياً بفوزهم بنسبة 62% من جوائز معرض "آيسف 2022" الذي أُقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في الفترة بين 7 و13 مايو الجاري.
جاء ذلك خلال مرافقة "سبق" للأبطال المغادرين من مدينة الرياض إلى جدة، ففي البداية أهدى الطالب يوسف خوجة من إدارة تعليم محافظة جدة، الفوز بالجوائز العالمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمهما غير المستغرب لقطاع التعليم، كما أهدى الفوز لإدارة "موهبة" على تذليل كل العقبات وتوفير الإمكانيات كافة، كما أهدى الفوز لوالده وأسرته.
وتعليقًا على استقبالهم بعد الحصول على الجوائز العالمية، قال البطل يوسف: الاستقبال كان حافلاً وعظيماً، وفرحنا كثيرًا بهذه الاحتفالية، وما قدمنا من خلال هذه المشاركة فهو واجب وطني تجاه الجميع والحمد لله أولاً وآخراً.
من جهته، قال والد الطالبة "مودة": نهدي فوز عيالنا لقيادتنا الحكيمة، وهو قليل في حقها؛ نظير دعمها المستمرة لأبنائنا في المجال التعليمي خاصة والمجالات الأخرى، وأسأل الله أن يحفظ قيادتنا من كل سوء، وأن يجزيهم خير الجزاء.
أما الطالبة "مودة" فقد قالت: لولا دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ ما حققنا هذا الإنجاز العالمي.
بدورها، عبّرت والدة إحدى الفائزات بالجوائز العالمية عن فرحتها بفوز ابنتها قائلةً: "الأجواء كانت مليئة بالفخر مع أبنائنا وبناتنا الذين مثلوا المملكة خير تمثيل، ورفعوا رؤوسنا أمام العالم".
وأضافت: "نهدي الفوز للمملكة ولقيادتنا الرشيدة، ونشكرهم على دعمها غير المحدود لأبنائنا الطلاب والطالبات، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي".