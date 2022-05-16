بالفيديو.. "سبق" ترافق أبطال المملكة في رحلة العودة لجدة وترصد مشاعرهم

جاء ذلك خلال مرافقة "سبق" للأبطال المغادرين من مدينة الرياض إلى جدة، ففي البداية أهدى الطالب يوسف خوجة من إدارة تعليم محافظة جدة، الفوز بالجوائز العالمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمهما غير المستغرب لقطاع التعليم، كما أهدى الفوز لإدارة "موهبة" على تذليل كل العقبات وتوفير الإمكانيات كافة، كما أهدى الفوز لوالده وأسرته.