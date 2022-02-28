بالفيديو.. "سبق" ترصد فرح التايلانديين بعودة رحلات الخطوط السعودية

عبر عدد من المواطنين التايلانديين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة السعودية في عودة العلاقات بين البلدين والتي من نتائجها عودة الرحلات المباشرة عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية والتي بدأت اليوم أولى رحلاتها المباشرة.

ورصدت "سبق" مشاعر الفرح والسرور عبر مقاطع فيديو لعدد من المسافرين على أولى الرحلات من مطار "بانكوك الدولي"، والذين رفعوا عبر منبر "سبق" الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين على الجهود الكبيرة التي بذلوها، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تمكين المواطنين التايلانديين من أداء العمرة والحج وزيارة المملكة بكل يسر وسهولة.

وتأتي عودة رحلات الخطوط السعودية بعد اتفاق السعودية وتايلاند على رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء، وتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف مجالات الاستثمار المشتركة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند برايوت تشان أوتشا، قد زار المملكة العربية السعودية استجابة لدعوة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في إطار الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية في هذا الصدد.