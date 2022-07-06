بالفيديو.. سعادة غامرة لسيدة فلسطينية عند وصولها للمشاعر المقدسة

وصل حجاج فلسطين إلى المشاعر المقدسة معبرين فور وصولهم عن سعادتهم الغامرة بحج بيت الله الحرام هذا العام.
وأذاعت قناة السعودية فيديو عن الحاجة الفلسطينية أم فهمي، وردة فعلها عند سماعها خبر الموافقة على الحج وسفرها ووصولها إلى مكة المكرمة.
ويبلغ عدد حجاج دولة فلسطين لموسم الحج الحالي وهو الأول بعد انقطاع عامين متواصلين، بسبب جائحة "كورونا"، نحو 3100 حاج وحاجة، 1200 منهم من المحافظات الجنوبية "غزة"، والباقي من المحافظات الشمالية "الضفة".
ويقيم حجاج فلسطين في مكة المكرمة في أربعة فنادق: "نوازي وثير" و"الأرض المتميزة" لحجاج المحافظات الشمالية، و"رمادا" و"سما أم القرى" لحجاج المحافظات الجنوبية، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري من أجل تسهيل رحلة الحج من فلسطين إلى المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الحجاج والسهر على راحتهم، وتوفير كل ما من شأنه أن يعينهم على أداء الفريضة بكل يسر وسهولة، ومرافقتهم أثناء تأدية المناسك وحتى عودتهم إلى وطنهم.