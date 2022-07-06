بالفيديو.. سعادة غامرة لسيدة فلسطينية عند وصولها للمشاعر المقدسة

ويقيم حجاج فلسطين في مكة المكرمة في أربعة فنادق: "نوازي وثير" و"الأرض المتميزة" لحجاج المحافظات الشمالية، و"رمادا" و"سما أم القرى" لحجاج المحافظات الجنوبية، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري من أجل تسهيل رحلة الحج من فلسطين إلى المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الحجاج والسهر على راحتهم، وتوفير كل ما من شأنه أن يعينهم على أداء الفريضة بكل يسر وسهولة، ومرافقتهم أثناء تأدية المناسك وحتى عودتهم إلى وطنهم.