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بالفيديو.. سفير المملكة المتحدة: أهلًا بالسعوديين في بريطانيا
من يونيو المقبل سيكون من الممكن تقديم طلب الفيزا عبر الإنترنت
أكد سفير المملكة المتحدة بالرياض نيل كرومبتون عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر" اليوم بأنه ابتداءً من شهر يونيو القادم سيكون من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب الفيزا عبر الإنترنت.
وقال السيد "كرومبتون" عبر المقطع: أودّ أن أخبركم حول تحسينات مهمة في نظام الفيزا للسياح والزوار السعوديين لبريطانيا، من بداية شهر يونيو القادم سيكون من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب الفيزا عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث إن النظام بسيط وسريع وغير مكلف، هذا يمثل تحسينًا مهمًا، وينسجم مع رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين وخصوصًا بين الشعبين، أنا سعيد جدًا، أهلًا وسهلًا بكم في بريطانيا".
ونوّه سفير المملكة المتحدة إلى وجود المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية عبر الرابط.