بالفيديو.. سفير المملكة المتحدة: أهلًا بالسعوديين في بريطانيا

وقال السيد "كرومبتون" عبر المقطع: أودّ أن أخبركم حول تحسينات مهمة في نظام الفيزا للسياح والزوار السعوديين لبريطانيا، من بداية شهر يونيو القادم سيكون من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب الفيزا عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث إن النظام بسيط وسريع وغير مكلف، هذا يمثل تحسينًا مهمًا، وينسجم مع رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين وخصوصًا بين الشعبين، أنا سعيد جدًا، أهلًا وسهلًا بكم في بريطانيا".