بالفيديو .. سواعد وطنية شابة تعمل على إيصال حافلات الحجاج بمكة المكرمة

يعمل مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة تحت مظلة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وبمشاركة النقابة العامة للسيارات بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة على وتيرة متسارعة لتقديم الأعمال والخدمات المميزة لضيوف الرحمن تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن.
وفي التفاصيل، أوضح مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة عبدالله سندي أن المكتب أهَّل ودرب أكثر من ( 600 ) مرشد، وخصص مواقع خاصة ومجهزة لتجمعهم داخل المحطات الخارجية من أجل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
وأضاف "سندي" أن المكتب دعم المرشدين بأجهزة لوحية ذكية تعمل بنظام الخرائط الجغرافية المتطورة والتي تستخدم في رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة في الوقت الزمني المحدد.
ومن جهة أخرى، ثمّن مدير عام المكتب عبدالله سندي دعم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط؛ والمتابعة المستمرة التي تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بتسخير كل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم لمناسكهم.