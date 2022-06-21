بالفيديو .. سواعد وطنية شابة تعمل على إيصال حافلات الحجاج بمكة المكرمة

ومن جهة أخرى، ثمّن مدير عام المكتب عبدالله سندي دعم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط؛ والمتابعة المستمرة التي تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بتسخير كل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم لمناسكهم.