بالفيديو.. شاهد كيف رد "وزير التعليم" على طالب سأله: "عادي إجازة في رمضان؟"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أمس مقطع فيديو، تضمَّن حوارًا دار مع وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ؛ إذ فاجأه أحد الأطفال المشاركين في افتتاح بطولة دوري المدارس أثناء وقوفهم من أجل التقاط صورة تذكارية بحضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتساؤل بريء قائلاً: "عادي إجازة في رمضان؟"؛ ليرد عليه الوزير بحزم أبوي: "لا، ما هو عادي، لازم تدرس، رمضان شهر زي كل الأشهر". وقدر الوزير شجاعة الطالب الصغير، وشجَّعه بكلمات "أنت قدها".
وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات السعودية، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.
وحددت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.
كما حددت الوزارة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر "تعليم الكبار" (الابتدائية، المتوسطة والثانوية) من الساعة الـ9 مساء، وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي. ومنحت الوزارة مديري التعليم بالمناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.