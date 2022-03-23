بالفيديو.. شاهد كيف رد "وزير التعليم" على طالب سأله: "عادي إجازة في رمضان؟"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أمس مقطع فيديو، تضمَّن حوارًا دار مع وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ؛ إذ فاجأه أحد الأطفال المشاركين في افتتاح بطولة دوري المدارس أثناء وقوفهم من أجل التقاط صورة تذكارية بحضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتساؤل بريء قائلاً: "عادي إجازة في رمضان؟"؛ ليرد عليه الوزير بحزم أبوي: "لا، ما هو عادي، لازم تدرس، رمضان شهر زي كل الأشهر". وقدر الوزير شجاعة الطالب الصغير، وشجَّعه بكلمات "أنت قدها".