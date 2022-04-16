بالفيديو.. "صحة جازان" لـ"سبق": هكذا عالجنا خلل شبكة إطفاء الحريق بالمستشفى العام

وقفت "سبق" ميدانيًّا على موقع الخلل الذي تسبب فيه عُطل بشبكة إطفاء الحريق بمستشفى جازان العام؛ ما تسبب في تسرُّب المياه بشكل كبير بمدخل المستشفى.
والتقت "سبق" وائل طميحي، مدير التواصل بـ"صحة جازان"، الذي أكد في تصريح صحفي أن ما حدث كان نتيجة تسرُّب في الخط الرئيسي لمياه شبكة إطفاء الحريق في الدور الأرضي من وصلة الربط بين خطوط المياه؛ ما تسبَّب في تشغيل مضخات المياه؛ فأدى لتسرُّب كمية من المياه داخل بهو المستشفى.
وتابع بأنه تم إيقاف المضخات، وعمل الصيانة اللازمة من قِبل الفِرق المختصة خلال نصف ساعة فقط، مع استمرار تقديم الخدمة في باقي أقسام المستشفى.
يُذكر أن مستشفى جازان العام يضم 24 عيادة، منها 3 عيادات تخصصية، إضافة لما يتوافر به من تجهيزات طبية، وكوادر بشرية مؤهلة، والأعمال التطويرية والتأهيلية التي ساهمت في زيادة مساحة المستشفى بنسبة 40% عن مساحته السابقة، وزيادة عدد الأسرَّة من 100 سرير إلى 200 سرير، وزيادة الأسرَّة بقسم العناية المركزة إلى 21 سريرًا، وفي قسم الطوارئ إلى 31 سريرًا، واستحداث قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بواقع 34 سريرًا، وزيادة غرف العمليات بواقع 6 غرف، إضافةً للأقسام الطبية المساعِدة، التي تشمل المختبر والصيدلية والأشعة، التي جُهِّزت جميعها وفق أحدث وأفضل التجهيزات الطبية.