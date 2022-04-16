بالفيديو.. "صحة جازان" لـ"سبق": هكذا عالجنا خلل شبكة إطفاء الحريق بالمستشفى العام

يُذكر أن مستشفى جازان العام يضم 24 عيادة، منها 3 عيادات تخصصية، إضافة لما يتوافر به من تجهيزات طبية، وكوادر بشرية مؤهلة، والأعمال التطويرية والتأهيلية التي ساهمت في زيادة مساحة المستشفى بنسبة 40% عن مساحته السابقة، وزيادة عدد الأسرَّة من 100 سرير إلى 200 سرير، وزيادة الأسرَّة بقسم العناية المركزة إلى 21 سريرًا، وفي قسم الطوارئ إلى 31 سريرًا، واستحداث قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بواقع 34 سريرًا، وزيادة غرف العمليات بواقع 6 غرف، إضافةً للأقسام الطبية المساعِدة، التي تشمل المختبر والصيدلية والأشعة، التي جُهِّزت جميعها وفق أحدث وأفضل التجهيزات الطبية.