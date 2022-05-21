بالفيديو.. "وضحى الخالدي": "جمعية الأمن السيبراني للأطفال" تُسهم في بناء جيل مثقف سيبرانيًا

وأضافت "الخالدي" أن الجمعية تقدم خدماتها على كامل أراضي المملكة، للأطفال من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة، وتنظم دورات وورش عمل عبر الإنترنت وحضوريًا، مشيرة إلى أن 3818 طفلاً استفادوا من خدمات الجمعية العام الماضي.