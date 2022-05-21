بالفيديو.. "وضحى الخالدي": "جمعية الأمن السيبراني للأطفال" تُسهم في بناء جيل مثقف سيبرانيًا

شددت المتطوعة وضحى الخالدي على دور جمعية الأمن السيبراني للأطفال، في حماية الطفل من مخاطر الاتصال بالإنترنت ورفع مستوى الأطفال سيبرانيًا، وتطوير مهارات الحماية والأمان؛ ما يُسهم في بناء جيل مثقف سيبرانيًا، يقود إلى مجتمع آمن لأطفالنا.
جاء ذلك خلال مقطع فيديو وثقته "سبق" من مقر جناح الجمعية المشاركة بمعرض الكتاب بمدينة الجبيل الصناعية، والذي انطلقت فعالياته يوم الخميس ويستمر عشرة أيام بمشاركة عددٍ من الأجهزة الحكومية وأكثر من 55 دار نشر.
وأشارت "الخالدي" إلى تقبّل الأهالي لما تقوم به الجمعية من خدمات، خصوصًا تلك المتعلقة بإسداء النصح والإرشاد للأطفال وذويهم على حد سواء، في ظل مخاطر تواجه أولياء الأمور تحتاج إلى مختصين لمواجهتها وحلها خلال استخدام أطفالهم للإنترنت.
وأضافت "الخالدي" أن الجمعية تقدم خدماتها على كامل أراضي المملكة، للأطفال من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة، وتنظم دورات وورش عمل عبر الإنترنت وحضوريًا، مشيرة إلى أن 3818 طفلاً استفادوا من خدمات الجمعية العام الماضي.
يُذكر أن "جمعية الأمن السيبراني للأطفال"، هي جمعية خيرية غير ربحية، تنضوي تحت منصة العمل الطوعي ووزارة الثقافة، مخصصة لتقديم النصائح والإرشادات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.