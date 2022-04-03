بالفيديو.. طلاب وطالبات يعبرون عن سعادتهم بتجربة الدراسة في رمضان

وحرصت وزارة التعليم على مواءمة العملية التعليمية مع الظروف البدنية أثناء الصوم، وتعزيز الاستعداد النفسي لعودة الدراسة خلال شهر رمضان، مطبقةً العمل بالنظام المرن؛ حيث يبدأ اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، مع تخصيص الوقت الزمني للحصة الدراسية بما لا يتجاوز 35 دقيقة، إلى جانب منح مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، ومواءمة العملية التعليمية بين طلبة التعليم العام خلال الفترة الصباحية، وطلبة التعليم المستمر خلال الفترة المسائية، بما يُحافظ على جودة المخرجات والتحصيل العلمي للطلاب والطالبات.