بالفيديو.. عراقي يُكمل رحلة حجه بفضل الله ثم جهود أبطال الصحة.. من ألم الجلطة لراحة العلاج

وأشار في هذا الصدد إلى أن خدمة كالتي أُجريت لهذا الحاج تكلف في أمريكا الشمالية تقريبًا من 10 آلاف إلى 15 ألف دولار، ولكن هذه الخدمة تُقدَّم هنا في مكة المكرمة لضيوف الرحمن بالمجان.