بالفيديو.. عراقي يُكمل رحلة حجه بفضل الله ثم جهود أبطال الصحة.. من ألم الجلطة لراحة العلاج

أحسَّ الحاج ناظم عبدالرحمن من العراق بآلام في صدره في مكة؛ ليتم إسعافه حال معرفة أن أعراضه تُشكِّل تهديدًا لصحته وحياته إن أُهملت، وذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية.
وتفصيلاً، وصف الحاج في حديث لنشرة التاسعة على قناة mbc تجارب الفِرق الطبية من أطباء وممرضين بالسريع، مشيرًا إلى أنهم فورًا قاموا بإدخاله غرفة العمليات لإجراء عملية انسداد شرايين في القلب حتى زالت آلامه وأوجاعه.
وتُقدِّم وزارة الصحة الرعاية الصحية والطبية لمليون حاج منذ أن تطأ أقدامهم الأراضي المقدسة. وتحرص الكوادر الطبية والإسعافية بالوزارة على توفير الخدمات الكاملة بسرعة تامة؛ ليتمكن الحجاج من مواصلة رحلتهم الإيمانية، وأداء مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.
ولفت الدكتور هيثم الزهراني، استشاري جراحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، إلى أن الخدمات الطبية تقدَّم للحجاج مجانًا، وعلى مستوى عالٍ، وتضاهي جودة المراكز والأنظمة الصحية العالمية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن خدمة كالتي أُجريت لهذا الحاج تكلف في أمريكا الشمالية تقريبًا من 10 آلاف إلى 15 ألف دولار، ولكن هذه الخدمة تُقدَّم هنا في مكة المكرمة لضيوف الرحمن بالمجان.