بالفيديو.. "عمرو الفيصل" لـ"يا هلا بالعرفج": لا أستطيع التفكير جالسًا.. والمشي يُحفِّزني

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة "المشي مع العرفج" مع "عمرو الفيصل"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي قائلاً إنه يمشي في اليوم أربعين دقيقة في كل الحالات، ولا يستطيع التفكير وهو جالس، بل إن المشي هو الذي يُحفِّزه على التفكير، كما أنه يستمع أثناءه للكتب الصوتية، كما ذكر عدم رغبته في العودة للكتابة باستثناء كتابة سيرته الذاتية، التي ستكون عن كل جوانب حياته.