بالفيديو.. "عمرو الفيصل" لـ"يا هلا بالعرفج": لا أستطيع التفكير جالسًا.. والمشي يُحفِّزني

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة "المشي مع العرفج" مع "عمرو الفيصل"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي قائلاً إنه يمشي في اليوم أربعين دقيقة في كل الحالات، ولا يستطيع التفكير وهو جالس، بل إن المشي هو الذي يُحفِّزه على التفكير، كما أنه يستمع أثناءه للكتب الصوتية، كما ذكر عدم رغبته في العودة للكتابة باستثناء كتابة سيرته الذاتية، التي ستكون عن كل جوانب حياته.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطع فيديو للإعلامي المتألق "علي العلياني"، خص به برنامج يا هلا بالعرفج، وتحدث من خلاله عن لقائه فنان العرب "محمد عبده"، وأوضح أنه ليس نادمًا على هذا الحوار، وأنه فوجئ بإجابته، وبرَّر موقفه بأنه صحفي، والمشكلة لا تكمن في الأسئلة بل في الإجابات.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "الوزير المرافق" للراحل الدكتور "غازي القصيبي"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "فواز اللعبون"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الممثل واليوتيوبر "هشام صبره" قصة أغنية "يا ليلة العيد آنستينا"، وهي غناء الراحلة "أم كلثوم"، وأوضح من هو صاحب الأغنية الحقيقي.