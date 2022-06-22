بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": ارتفاع الأسعار فرصة للبحث عن البدائل وتغيير العادات

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطعًا للأمين العام لـ"تراحم"، الأستاذ "صقر القرني"، وهو يمشي مع عامل المعرفة، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، وقال إن المشي فرصة لتوليد الأفكار، وتطوير الذات، ومراجعة النفس. كما تحدث عن دور "تراحم" في رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وذلك بإعادة تأهيلهم، وتحسين حياتهم، ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا.