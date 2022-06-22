بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": ارتفاع الأسعار فرصة للبحث عن البدائل وتغيير العادات

أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج، من خلال فقرة "ذات وطاقة"، معنى "المرونة"، ودورها الكبير في حياتنا اليومية، مثل: مواجهة ارتفاع الأسعار؛ لأنها فرصة ثمينة للبحث عن البدائل والخيارات، وتغيير العادات، وتقليص الكماليات.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطعًا للأمين العام لـ"تراحم"، الأستاذ "صقر القرني"، وهو يمشي مع عامل المعرفة، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، وقال إن المشي فرصة لتوليد الأفكار، وتطوير الذات، ومراجعة النفس. كما تحدث عن دور "تراحم" في رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وذلك بإعادة تأهيلهم، وتحسين حياتهم، ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، استعرض البرنامج فيديو البروفيسور "د. أحمد الصياد"، استشاري المسالك البولية، تحدث من خلاله عن أهم النصائح والإرشادات لتجنب الكثير من المشاكل الصحية، وأهمها شرب الماء باستمرار، والفحص السنوي.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض عامل المعرفة فيها كتاب "ابن ينبع البار" الذي يروي السيرة الذاتية للسيد "خلف عاشور سبيه"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "عبدالله عميره الصيدلاني"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، خص الفنان الدكتور "عبدالله رشاد" البرنامج بأغنية بمناسبة فوز المنتخب السعودي، هي أغنية "سعودي وأفتخر"، وروى قصتها.