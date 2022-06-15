بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": قراءة كتاب "لا تغذِّ عقل القرد" مهمة لتهذيب القلق

بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": قراءة كتاب "لا تغذِّ عقل القرد" مهمة لتهذيب القلق
استعرض عامل المعرفة كتاب "لا تغذِّ عقل القرد" للكاتبة "جنيفر شانون"، ولخص تعريفًا لمفهوم عقل القرد، وأوضح أن قراءة كتاب "لا تغذِّ عقل القرد" مهمة لأي شخص يبحث عن تهذيب القلق. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للكاتب "تركي الحمود"، وصانع المحتوى "مشاري الحربي"، تحدَّثا من خلاله عن الكتاب.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطعًا للمذيعة المتألقة "مها منصور" وهي تمشي مع عامل المعرفة، تحدَّثت فيه عن علاقتها بالمشي، وعن أهم قرار اتخذته وهي تمشي، وهو قرار السفر. ومن طقوسها أثناء المشي سماع الموسيقى، وإنهاء المكالمات الشخصية أو العملية.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، استعرض البرنامج فيديو توثيقيًّا للدكتور أحمد العرفج مع الأستاذ "بدر بن عبدالمحسن" من قلب منزل الفنان الراحل "طلال مداح"، تحدثوا من خلاله عن تاريخ المنزل، وأهم زوراه من الأمراء والشعراء والملحنين. كما وجَّه عامل المعرفة رسالة لوزارة الثقافة لتبنِّي المنزل، واستثماره كمَعلم تاريخي، وحمايته من الإزالة.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الفنان الكبير "أحمد فتحي" قصة تلحينه أغنية "ضبي اليمن"، التي غناها الفنان الراحل أبو أصيل "أبو بكر سالم".