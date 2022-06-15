بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": قراءة كتاب "لا تغذِّ عقل القرد" مهمة لتهذيب القلق

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطعًا للمذيعة المتألقة "مها منصور" وهي تمشي مع عامل المعرفة، تحدَّثت فيه عن علاقتها بالمشي، وعن أهم قرار اتخذته وهي تمشي، وهو قرار السفر. ومن طقوسها أثناء المشي سماع الموسيقى، وإنهاء المكالمات الشخصية أو العملية.