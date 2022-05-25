بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": من الحماقة تصوير كل ما يدور في السفريات والاستراحات ونشره

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز مع الإعلامي "عبدالله البرقاوي"، تحدَّث من خلالها عن أهم ضوابط المحتوى الإعلامي، وذكر أنه يجب على كل مشارك في السوشيال ميديا أن يطلع على هذه الضوابط. وأضاف العرفج بأنه من الحماقة تصوير كل ما يدور في السفريات والمجالس والاستراحات ونشره عبر التطبيقات والشاشات.