بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": من الحماقة تصوير كل ما يدور في السفريات والاستراحات ونشره
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز مع الإعلامي "عبدالله البرقاوي"، تحدَّث من خلالها عن أهم ضوابط المحتوى الإعلامي، وذكر أنه يجب على كل مشارك في السوشيال ميديا أن يطلع على هذه الضوابط. وأضاف العرفج بأنه من الحماقة تصوير كل ما يدور في السفريات والمجالس والاستراحات ونشره عبر التطبيقات والشاشات.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو مع سائح تيوب "ثواب السبيعي"، تكلم من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "حكايات العمر كله" للفنان والإعلامي الراحل "سمير صبري"، وعرض أثناء الفقرة مقطعًا مرئيًّا للإعلامي "فريد مخلص"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وفي فقرة سيرة وتر حكى الملحن "ناصر الصالح" قصة الأغنية التي لحنها لنادي الفيحاء، وغنَّتها الفنانة أصالة.