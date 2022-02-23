بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": يوم التأسيس احتفاء بتاريخ دولة راسخة الجذور أصلها ثابت ومجدها يعانق السماء

وصف عامل المعرفة أحمد العرفج الاحتفال بيوم التأسيس بأنه احتفاء بتاريخ دولة راسخة الجذور، أصلها ثابت، ومجدها يعانق عنان السماء. كما شبَّه مفهوم هذا اليوم بيوم وضع البذور للزراعة، وأن يوم التوحيد هو اليوم الذي اكتمل فيه نمو الشجرة التي بذرت قبل ثلاثة قرون، وهو هذا الوطن وارف الظلال المهيب.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للشاعر "عبد الرحمن عروسي"، يلقي من خلاله قصيدة بمناسبة يوم التأسيس، ويخص بها برنامج يا هلا بالعرفج.

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو مع الشيخ "حمد بن سعيدان"، عبَّر من خلاله عن سعادته بما آلت إليه مدينة الرياض من توفير ميادين المشي في جميع أحيائها، وأنه حريص على المشي اليومي، الذي يفكر أثناءه في التطوير العقاري.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "الخبر.. الله يا وطر مضى" للدكتور "عبدالله المدني". وقد تم عرض مقطع فيديو للمدني تحدث من خلاله عن كتابه.

وفي فقرة سيرة وتر حكى الأستاذ خالد أبو منذر قصة أغنية "عبد المجيد عبدالله" عن يوم التأسيس، التي كتبها الأمير "بدر بن عبدالمحسن"، ولحنها الموسيقار الدكتور طلال.