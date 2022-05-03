بالفيديو.. قائد مركبة يقود سيارته بتهور في ممشى تبوك والمرور يلقي القبض عليه

ظهر قائد مركبة يقود سيارته بتهور داخل مضمار مخصص للمشي في تبوك معرضًا حياة الناس من مرتادي الممشى للخطر ، وفي وقت وجيز تم القبض عليه، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في "تويتر" أن مرور منطقة تبوك ضبط شخصًا ظهر في مقاطع فيديو يقود مركبته بتهورٍ وسرعة عالية على طريق مشاة معرضًا حياة الآخرين للخطر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.