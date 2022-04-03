بالفيديو.. كيف أنقذ "إغاثي الملك سلمان" حياة الطفل راعي الغنم ضحية الإصابة بلغمين بالموقع نفسه؟

بعد أن فقد كلتا يديه وإحدى قدميه، يتطلع طفل يمني أحد ضحايا ألغام الميليشيات الحوثية الإرهابية بعبارات مفعمة بالأمل والتفاؤل، إلى عودته مجددًا للحياة واللعب والدراسة مع أصدقائه، وأن يحقق طموحه بأن يصبح طبيبًا في المستقبل، وذلك بعد أن أنقذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حياة هذا الطفل "راعي الغنم" الذي كان ضحية الإصابة بلغمين في الموقع نفسه.
وروى والده لبرنامج "إنسان" الذي يبث على قناة "السعودية" تفاصيل الحادثة المؤلمة قائلاً: "كان ابني يرعى الغنم وداس على لغم انفجر به وطار به في الهواء ليسقط في الوقت ذاته على لغم آخر!" مشيرًا إلى أنه لم يتوقع نجاته في تلك اللحظة، متسائلاً: "ما الذنب الذي ارتكبناه حتى يعاقب أطفالنا بمثل هذا العمل الإجرامي؟!".
وتبث القناة السعودية حلقات مذهلة من برنامج "إنسان" خلال شهر رمضان الكريم، يقدمها الفنان فايز المالكي، حول مشروع "مسام" الذي تبنته السعودية فكرة وتمويلاً من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإنقاذ أرواح الآلاف من اليمنيين.
ويقف الفنان فايز المالكي، على مخاطر العمل الذي يقوم به برنامج "مسام" داخل الأراضي اليمنية، الذي يحاول انتشار اليمنيين من الموت المحقق بالألغام الذي زرعته أياد آثمة أسقطت حقهم في الحياة الكريمة والأمن والسلم والسلام.
ويروي القائمون على أمر البرنامج تحديات المهام للحفاظ على سلامة الأبرياء، حيث يسلط الضوء على رسالة مشروع وسام كأحد أهم المشروعات الإنسانية العالمية التي تموله المملكة، حيث يبذل فريقه جهودًا مقدرة لنزع الألغام، ويقدم تضحيات كبيرة لحفظ أرواح آلاف اليمنيين.
ويروي "المالكي" كيف أن هناك ألغامًا فردية وأخرى مضاد آليات وعبوات ناسفة تزرع بكميات كبيرة في المدارس والجامعات والأسواق وسط المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في وقت تكلف فيه مبالغ للطرف الواحد تتراوح بين ألف دولار إلى 16 ألفًا.
ونزع (مسام) خلال انطلاق عمله منذ أربعة أعوام أكثر من 320 لغمًا وذخيرة حية وعبوة ناسفة، في حين انطلق برنامج آخر وهو خلال تبنيه مركزًا لصناعة الأطراف الإنسانية حيث يقدم 68 ألف خدمة، منها خدمة تركيب أكثر من 23 ألف طرف صناعي، ووزعتها في جميع اليمن.
ويعرض برنامج "إنسان" على قناة السعودية عند الساعة 17:00 مساءً يوميًا. كما شهدت الدورة البرامجية إطلاق عددٍ من المسارات المتعددة والمتنوعة منها الديني والوثائقي والحواري والاجتماعي والكوميدي، وكذلك برامج المسابقات والطبخ، وتحرص هيئة الإذاعة والتلفزيون على تقديم محتوى برامجي يتلاءم مع رغبات واهتمامات الجمهور.
وتبث القناة السعودية 30 حلقة من برنامج "إنسان" أثناء شهر رمضان يبين حجم الجهد الإنساني الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمنيين في بلادهم، وخارج بلادهم على أرص الواقع تخفيفًا لمعاناتهم بتقديم الفنان فايز المالكي الذي يتفاعل هو الآخر مع متابعته لإحداثها بشكل ينطوي كثيرًا على حزن وألم يتشاركه مع الأشقاء اليمنيين.