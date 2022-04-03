بالفيديو.. كيف أنقذ "إغاثي الملك سلمان" حياة الطفل راعي الغنم ضحية الإصابة بلغمين بالموقع نفسه؟

بعد أن فقد كلتا يديه وإحدى قدميه، يتطلع طفل يمني أحد ضحايا ألغام الميليشيات الحوثية الإرهابية بعبارات مفعمة بالأمل والتفاؤل، إلى عودته مجددًا للحياة واللعب والدراسة مع أصدقائه، وأن يحقق طموحه بأن يصبح طبيبًا في المستقبل، وذلك بعد أن أنقذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حياة هذا الطفل "راعي الغنم" الذي كان ضحية الإصابة بلغمين في الموقع نفسه.