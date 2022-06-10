بالفيديو.. متحدث "البنتاغون": السعودية شريك مهم لنا و"مفتاح" المنطقة والعالم

وأضاف كيربي: "وفي هذه الحالة، يعتقد الرئيس تمامًا أن هذا هو الحال، الآن، ليس لدينا رحلة إلى المملكة العربية السعودية للإعلان عنها أو الاجتماعات للتحدث عنها على وجه التحديد، لكن السعوديين هم المفتاح في جميع أنحاء المنطقة، وبصراحة تامة، في جميع أنحاء العالم، ومن حيث مساعدة مصالح أمننا القومي. انظروا، طيارونا طاروا مع طياريهم وضربوا الصواريخ وضربوا أهدافًا ضد داعش، وبحارتنا وسفننا أبحروا بسفنهم في البحر الأحمر ومهمات مكافحة الإرهاب، وبسبب الانخراط الدبلوماسي الأمريكي تمكنّا من تحقيق هدنة في اليمن، والتي ما زالت سارية منذ شهرين وهو ما أنقذ أرواحاً لا حصر لها، بالتالي هناك الكثير لنتحدث عنه مع السعوديين، كما أن ولي العهد السعودي ليس ولياً للعهد فقط بل إنه أيضاً وزير الدفاع".