بالفيديو.. متهور يقود مركبته ويصطدم بأخرى متعمداً في حائل

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة قيام مرور حائل بالقبض على قائد المركبة المتهور، كما طالبوا الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة ومعرفة الدوافع التي كاد بسببها قائد المركبة المتهور أن يتسبب في خطر حقيقي يلحق بالمركبات الأخرى.