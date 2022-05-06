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بالفيديو.. متهور يقود مركبته ويصطدم بأخرى متعمداً في حائل
رواد مواقع التواصل يطالبون بالتحقيق معه ومعرفة الدوافع
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة حائل مقاطع فيديو يظهر فيها قائد مركبة متهور يقود مركبة ويصطدم بمركبة أخرى أثناء سيره بتهور على الطريق بالقرب من كوبري تقاطع طريق الملك فيصل مع الدائري الغربي.
وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة قيام مرور حائل بالقبض على قائد المركبة المتهور، كما طالبوا الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة ومعرفة الدوافع التي كاد بسببها قائد المركبة المتهور أن يتسبب في خطر حقيقي يلحق بالمركبات الأخرى.
ولم تتضح أسباب اختيار قائد المركبة لسيارة معينة من نوع جيب للاصطدام بها لمرات عدة متعمداً.