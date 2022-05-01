وكان فنان العرب محمد عبده قد أشعل ضجة إعلامية كبيرة، وردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في تواصل جديد مع جمهوره العريض. حول أغنيتَيْن وطنيتَيْن للفنانَيْن الراحلَيْن "طلال مداح" و"أبو بكر سالم"، ووصفه لهما بضعيفة المستوى، وذلك لدى حديثه لبرنامج "مراحل"، الذي يقدمه علي العلياني عبر قناة sbc