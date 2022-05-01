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بالفيديو.. "محمد عبده" يعتذر للراحلين أبوبكر سالم وطلال مداح.."هما أساتذتي وتصريحاتي كانت حادة وقاسية"
بعد تصريحاته الأخيرة تجاههما مؤكدًا: أُدين بالفضل لهما
تقدم فنان العرب محمد عبده بالاعتذار إلى عائلتي وجماهير الفنانين الراحلين أبوبكر سالم وطلال مداح على تصريحاته الأخيرة "الحادة والقاسية" تجاههما.
وقال الفنان عبده في مقطع فيديو: "أُدين بالفضل الكبير لأحبابي وأساتذتي وأصدقائي أبوبكر سالم وطلال مداح رحمهم الله بأنني عشت بين تاريخهم وأتقدم بالاعتذار لذويهم وجمهورهم على التصريحات الحادة والقاسية تجاههم طالبًا السماح والمعذرة".
وكان فنان العرب محمد عبده قد أشعل ضجة إعلامية كبيرة، وردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في تواصل جديد مع جمهوره العريض. حول أغنيتَيْن وطنيتَيْن للفنانَيْن الراحلَيْن "طلال مداح" و"أبو بكر سالم"، ووصفه لهما بضعيفة المستوى، وذلك لدى حديثه لبرنامج "مراحل"، الذي يقدمه علي العلياني عبر قناة sbc