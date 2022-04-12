بالفيديو.. مسلمو الهند يستقبلون هدايا خادم الحرمين بعبارات الشكر والدعاء

استقبل مسلمو الهند هدايا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، من التمور والسلال الغذائية التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، بشكر الملك سلمان في كلمات ومشاعر متوجهة بالدعاء والشكر لقيادة المملكة على عطاءاتها الخيرة التي لامست حاجتهم في الشهر الكريم.