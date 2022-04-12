بالفيديو.. مسلمو الهند يستقبلون هدايا خادم الحرمين بعبارات الشكر والدعاء

استقبل مسلمو الهند هدايا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، من التمور والسلال الغذائية التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، بشكر الملك سلمان في كلمات ومشاعر متوجهة بالدعاء والشكر لقيادة المملكة على عطاءاتها الخيرة التي لامست حاجتهم في الشهر الكريم.
وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع السلال الرمضانية لمسلمي الهند خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية، عبر الملحقية الدينية بالسفارة السعودية في نيودلهي، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور.
وعبّر مسلمو الهند المستفيدون من الهدية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة لما تقوم به من جهود جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين، وعطائها المستمر لجميع المحتاجين، ليس في الهند فقط، وإنما في جميع دول العالم.
ويستهدف برنامج التفطير توزيع 4500 سلة رمضانية وبرنامج توزيع التمور، والتي تُوزعها الوزارة وفق التدابير الصحية المعمول بها وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات الرسمية.