بالفيديو.. مسنة أردنية: لهذا السبب فضَّلت العيش في السعودية.. ولن أتردد في الذود عنها ضد أي معتدٍ

بعفوية وتلقائية، وكلمات نابعة من القلب، عبَّرت مسنة أردنية عن حبها الشديد للسعودية وشعبها، وبينت أنها فضلت العيش فيها مع عائلتها في مدينة القريات منذ أكثر من 60 عامًا، مؤكدة استعدادها للذود عنها بقدر ما تستطيع ضد أي معتدٍ.

وتفصيلاً، قالت المسنة "أم ماهر" لنشرة التاسعة على قناة mbc في تقرير منصور المزهم: "لن أتردد بقدر جهدي واستطاعتي في الدفاع عن هذه البلاد وأهلها إذا رأيت أي شخص يعتدي عليها؛ لقد أكلت من خيرها؛ ولن أخونها؛ لأن أهلها طيبون".

وأضافت: "كل أبنائي وُلدوا في هذه البلاد الطيبة، وكبروا، وتعلموا فيها، ولم أجد من أهلها إلا كل خير".

ويفضل الكثير من الأردنيين العمل في المدن السعودية، وخصوصًا المناطق الشمالية؛ لتقارب العادات والتقاليد، ولوجود صلة نسب ومصاهرة مع سكان هذه المدن.