بالفيديو.. "مشاعر" لـ"أصحاب الخوذة الصفراء" بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

تقديرًا للأدوار الكبيرة والواجبات النوعية التي يخطوها رجال الدفاع المدني في المملكة نحو حماية المجتمع وممتلكاته، والمحافظة على استقرار الوطن وصون مكتسباته من شتى المخاطر والطوارئ، لجعله واحة من الأمن والأمان، وفي لفتة تُعَبّر عن الوفاء؛ نشرت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في وادي الدواسر، مقطع فيديو "مشاعر" لرجال الدفاع المدني، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2022، الذي يقام تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء".
وفي التفاصيل، فقد نشرت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في وادي الدواسر، مشاعر وأحاسيس لجهاز الدفاع المدني ورجاله المحترمين، عبر مقطع فيديو تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي؛ مؤكدة أنهم -من خلال مراكز عملهم المختلفة في شتى أنحاء المملكة- يؤدون مهامهم الصعبة على مدار الساعة، ويعيشون لحظات الخطر حتى يوفروا لغيرهم الأمان.