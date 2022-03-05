بالفيديو.. "مشاعر" لـ"أصحاب الخوذة الصفراء" بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

تقديرًا للأدوار الكبيرة والواجبات النوعية التي يخطوها رجال الدفاع المدني في المملكة نحو حماية المجتمع وممتلكاته، والمحافظة على استقرار الوطن وصون مكتسباته من شتى المخاطر والطوارئ، لجعله واحة من الأمن والأمان، وفي لفتة تُعَبّر عن الوفاء؛ نشرت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في وادي الدواسر، مقطع فيديو "مشاعر" لرجال الدفاع المدني، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2022، الذي يقام تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء".