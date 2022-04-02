بالفيديو.. معلمون ومعلمات في رسائل تحفيز ودعم للطلاب والطالبات: تحصيلكم سيكون الأفضل في رمضان

واعتمدت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مناطق المملكة توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك، حيث حدّدت بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، ومنحت مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي لمدة ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، وكذلك تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.