بالفيديو.. معلمون ومعلمات في رسائل تحفيز ودعم للطلاب والطالبات: تحصيلكم سيكون الأفضل في رمضان

شدد معلمون ومعلمات على أهمية تقديم الدعم والتحفيز والتهيئة النفسية لأبنائهم الطلاب والطالبات، بمناسبة الدراسة في شهر رمضان المبارك التي تبدأ اليوم الأحد، وذلك بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.
وأشاروا إلى أن الدراسة في رمضان تجربة جديدة تحتاج إلى أن يعيشها الطلاب، ويعلموا أن الدراسة في الشهر الفضيل لا تختلف كثيرًا عن بقية أيام العام الدراسي.
وأكدوا أنه شهر الخيرات والطاعات والجد والاجتهاد، معربين عن تفاؤلهم بأن يكون الحصاد الدراسي في الشهر الكريم أفضل وأكثر من غيره بإذن الله.
وتستعد مدارس التعليم والجامعات لاستقبال الطلاب والطالبات اليوم الأحد، في أول أيام دوام شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، كذلك الجامعات الحكومية والأهلية، وفق الأوقات والمواعيد المحددة للدراسة في رمضان، وتهيئة البيئة المثالية لاستقبال الطلبة، وينتظم جميع الطلبة في مدارسهم للتعليم العام، لتتواصل مسيرتهم الدراسية ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.
وتأتي الاستعدادات وفقًا لقواعد النظام المرن لليوم الدراسي، وتبعاً لضوابط وآليات محددة في بيئة تعليمية جاذبة، مع التشديد على تفعيل الأدوار التربوية في تهيئة الطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية بالشكل الأمثل في رمضان، بمشاركة الموجه التربوي في المدرسة، والمعلمين ومديري المدارس؛ وذلك لحث الطلبة على الانتظام في مدارسهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي.
وفعّلت وزارة التعليم مبدأ الشراكة الأسرية؛ للمساهمة في استكمال وإنجاح مسيرة العملية التعليمية لأبنائهم خلال رمضان وفي العام الدراسي الحالي.
واعتمدت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مناطق المملكة توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك، حيث حدّدت بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، ومنحت مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي لمدة ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، وكذلك تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.