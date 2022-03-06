بالفيديو من أحد مساجد العاصمة.. هكذا كانت مشاعر الفرح بإيقاف القيود

بعد أكثر من عامين من القيود الصارمة التي فرضها تفشي وباء كورونا، يعود التلاحم والتراصّ إلى جوامع ومساجد المملكة، بعد القرار الصادر عن وزارة الداخلية بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الجوامع والمساجد بالمملكة، مع الالتزام بالكمامات، الذي حَظِيَ بإشادة وترحيب كبير وتصدر منصات التواصل ووسائل الإعلام الرسمية.

وفي التفاصيل، تواجدت عدسة "سبق" في جامع العساف بحي القدس في الرياض؛ لرصد بهجة المصلين بهذا القرار؛ إذ كانت صلاتهم فجر هذا اليوم الثالث من شهر شعبان لعام ١٤٤٣ مختلفة عن العامين الماضيين، بحرية أكبر ومخاوف أقل، بعدما أثمرت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة الرشيدة إلى الحد من تفشي الوباء.

ورفع المصلون أيديهم متضرعين لله عز وجل أن ينهي هذا الوباء وتعود الحياة إلى سابق عهدها، وشاكرين -بعد الله جل جلاله- القيادة الحكيمة على قراراتها السديدة التي ساهمت في تجاوز الجائحة، منوهين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية منذ بدء الجائحة وحتى رفع الإجراءات الاحترازية يوم أمس.

يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كان قد غرد فور نشر بيان الداخلية بعدة تغريدات، شَكَر خلالها القيادة الرشيدة على جهودها وقراراتها السديدة في الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله، وأشاد بحرص وتطبيق التعليمات من منسوبي المساجد والمصلين منذ بدء الجائحة.

جدير بالذكر أنه طالما شَكّلت الصلاة في الجوامع والمساجد قيمة روحية ودينية واجتماعية كبيرة لدى المسلم؛ لكن الوباء الذي أصاب العالم بأجمعه في مقتل في حياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية؛ شكّل غصة لدى كل مسلم، لكن اليوم مع هذا القرار ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك يعود الأمل من جديد في القضاء على هذا الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها.