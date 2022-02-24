بالفيديو من بانكوك.. خمسيني تايلندي: هدية خادم الحرمين من المصاحف غالية لأنها من إمام المسلمين

أكد المواطن التايلندي "حصلي شمننا" والذي يبلغ من العمر 55 عاماً، أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- من المصاحف الشريفة لمسلمي تايلند هي غالية لأنها من إمام المسلمين، مقدماً الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بكتاب الله.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقه الزميل عبدالله العنزي خلال زيارته الحالية لمملكة تايلند لتغطية مراسم تسليم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة لتايلند، والبالغة أكثر من 50 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وأشاد الخمسيني "حصلي" بجهود للمملكة في إعادة العلاقات بين البلدين بعد أكثر من 30 عاماً، مبيناً أن هذا الأمر أثلج صدورهم في مملكة تايلند، مرحباً بالشعب السعودي في بلدهم الثاني مملكة تايلند.

وقدّم في ختام كلماته، شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جهودها في تسليم الهدية لمسلمي تايلند، وحرصها على إيصالها لمختلف المدن والأقاليم والمحافظات، سائلاً الله أن يحفظ المملكة، ويديم أمنها واستقرارها وتقدمها.