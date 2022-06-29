بالفيديو.. "ميرة" لـ"يا هلا بالعرفج": هذه المهارات التي يحتاج إليها المعلمون في زمن الخصخصة

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مقطعًا مرئيًّا للدكتورة "دعاء ميرة" الحاصلة على الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية، تحدثت من خلاله عن أبرز المهارات التي يحتاج إليها المعلمون والمعلمات في زمن الخصخصة، وقالت: "إنها هي السبيل إلى النجاح والتميز في ظل التحول السريع تحت رؤية 2030".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج فيديو للكابتن "عبدالرحمن غريب"، تكلم فيه عن علاقته بالمشي، وعن استمراره مع النادي الأهلي، كذلك نصح الشباب الذين يقتدون به بالصبر والاجتهاد.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، استعرض البرنامج فيديو لجولة من داخل منزل الراحل الفنان القدير صوت الأرض "طلال مداح"، كشف العرفج من خلاله عن صدور قرار إيقاف إزالة المنزل.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض فيها عامل المعرفة كتاب "منظومة حياة" الذي يروي السيرة الذاتية للشيخ "سليمان الراجحي" للمؤلف الدكتور "عبدالله الزازان"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "بسام الهويمل"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى عامل المعرفة أحمد العرفج قصة أغنية "مالي أراها لا ترد سلامي"، التي كتبها "حمزة شحاتة"، وغناها أربعة فنانين: "محمد علي سندي"، "فوزي محسون"، "طلال مداح" و"محمد عبده".