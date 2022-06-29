بالفيديو.. "ميرة" لـ"يا هلا بالعرفج": هذه المهارات التي يحتاج إليها المعلمون في زمن الخصخصة

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مقطعًا مرئيًّا للدكتورة "دعاء ميرة" الحاصلة على الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية، تحدثت من خلاله عن أبرز المهارات التي يحتاج إليها المعلمون والمعلمات في زمن الخصخصة، وقالت: "إنها هي السبيل إلى النجاح والتميز في ظل التحول السريع تحت رؤية 2030".