بالفيديو.. "نايفكو" لـ"يا هلا بالعرفج": أتمنى من "الصحة" توضيح التأمين ومصير موظفيها بعد الخصخصة

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو مع "نايف مدخلي"، الملقب بـ"نايفكو"، طرح من خلاله أسئلة لوزارة الصحة، وهي من أهم الأسئلة الجوهرية والرئيسية في خصخصة القطاع الصحي؛ إذ يطلب توضيحًا عن وضع موظفي القطاع الخاص، وكيف سيتم التعامل معهم، وعن مستقبل موظفي وزارة الصحة، وكيف سيكون..!؟
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطعًا للأمير "عبدالله بن سعد" وهو يمشي مع عامل المعرفة، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها وهو يمشي، ثم وجَّه رسالة محفزة للذين لا يمشون ويتعذرون بضيق الوقت، كما تحدَّث عن بعض طقوسه أثناء المشي.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، استعرض البرنامج فيديو تاريخيًّا توثيقيًّا للدكتور أحمد العرفج مع الأستاذ "محمد الهمزاني"، تحدَّثا من خلاله عن مَعلم من معالم الجود والكرم والعطاء والبذل التي أسسها "الملك عبدالعزيز" -رحمه الله-، هو قصر "ثليم".
أما في فقرة مزايين الكتب فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "سيرة حياة" الذي يروي السيرة الذاتية للدكتور "محمد عبدالله آل زلفة"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "علي سعد الموسى" تحدَّث من خلاله عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، حكى الملحن "حمد الخضر" قصة تلحينه أغنية "لا تكلمني" التي غنتها الفنانة نوال الكويتية.