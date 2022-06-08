بالفيديو.. "نايفكو" لـ"يا هلا بالعرفج": أتمنى من "الصحة" توضيح التأمين ومصير موظفيها بعد الخصخصة

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطعًا للأمير "عبدالله بن سعد" وهو يمشي مع عامل المعرفة، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها وهو يمشي، ثم وجَّه رسالة محفزة للذين لا يمشون ويتعذرون بضيق الوقت، كما تحدَّث عن بعض طقوسه أثناء المشي.