بالفيديو.. نيزك يُضئ سماء الشرقية ليل البارحة

لمع جسم مضيء في سماء المنطقة الشرقية بلون أخضر في تمام الساعة 1:41 بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، ثم ما لبث أن اختفى وبقيت آثار الدخان في مكانها، الأمر الذي أثار فضول السكان.
وأوضح الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم بن محمد هندي، لـ"سبق" أنه بناءً على الشهادات والفيديو الذي وثق الحادثة اتضح أنه نيزك احترق بالغلاف الجوي للأرض فوق المنطقة الشرقية، وهذا النوع من النيازك يسمى الكرات النارية.
وبين أن الكرة النارية هي صخرة فضائية تشبه الشهُب لكن حجمها أكبر، لذلك تستغرق وقتًا أطول في الاحتراق ويكون وميضها أقوى من الشهُب.
وأشار الفلكي "هندي" إلى أن اللون الأخضر هو نتيجة تفاعل مكونات النيزك والغلاف الجوي للأرض مع الحرارة العالية التي تنتج من احتكاك النيزك بالغلاف الجوي للأرض.