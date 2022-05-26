بالفيديو.. نيزك يُضئ سماء الشرقية ليل البارحة

لمع جسم مضيء في سماء المنطقة الشرقية بلون أخضر في تمام الساعة 1:41 بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، ثم ما لبث أن اختفى وبقيت آثار الدخان في مكانها، الأمر الذي أثار فضول السكان.