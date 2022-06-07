بالفيديو.. هبوط بالأسفلت يهدِّد مرتادي طريق الساحل القديم "مكة - الليث".. ومطالب بالتدخل

وتعجَّب الأهالي من عدم افتتاح الطريق الجديد بالرغم من جاهزية الوصلة الممتدة نحو 35 كيلومترًا، والمحاذية للطريق القديم الذي يفتقر لشروط السلامة، ويعج بالحفريات في الكثير من أجزائه، التي قد تتسبب في إتلاف المركبات، فضلاً عن خطورتها المرورية.