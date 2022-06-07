بالفيديو.. هبوط بالأسفلت يهدِّد مرتادي طريق الساحل القديم "مكة - الليث".. ومطالب بالتدخل

طالب عدد من سالكي طريق الساحل القديم "مكة - الليث" المسؤولين في وزارة النقل بضرورة الوقوف على خطر يحدق بهم، يتمثل في هبوط طبقة الأسفلت، بالتحديد بالقرب من قهوة الجبل عند العلامة الكيلومترية "125 / 304"؛ ما قد يتسبب في حوادث مرورية ما لم يتم تداركه في أسرع وقت.
وكشف مرتادو طريق الساحل القديم "مكة – الليث" لـ"سبق" أن الهبوط الذي في طبقة الأسفلت في أحد مسارات الطريق بمقربة من منطقة قهوة الجبل، عند العلامة الكيلومترية (125 / 304)، ينذر بوقوع حوادث مرورية، خاصة أن قائدي المركبات يضطرون لتفادي تلك الحفرية والانحراف نحو المسار المقابل؛ ما قد يحدث تصادم وجهًا لوجه -لا قدر الله-.
وتعجَّب الأهالي من عدم افتتاح الطريق الجديد بالرغم من جاهزية الوصلة الممتدة نحو 35 كيلومترًا، والمحاذية للطريق القديم الذي يفتقر لشروط السلامة، ويعج بالحفريات في الكثير من أجزائه، التي قد تتسبب في إتلاف المركبات، فضلاً عن خطورتها المرورية.
وناشدوا سرعة تدخُّل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة النقل ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، للوقوف على الموقع لحماية الأرواح والممتلكات معًا.