بالفيديو.. وزير التعليم المصري لـ"سبق": لن نقرر خطة الـ3 فصول والعام المقبل أطول

كشف وزير التربية والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية الدكتور طارق جلال شوقي، أن العام الدراسي المقبل في جمهورية مصر؛ سيكون أطول من العام الدراسي الحالي؛ مؤكدًا أنه لن يُقِر في هذا الصدد نظام الفصول الدراسية الثلاثة؛ وإنما سيتم الاكتفاء بفصلين دراسييْن بزيادة في عدد الأسابيع الدراسية.
وأضاف "شوقي" في تصريحات لـ"سبق" على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ (8- 11 مايو 2022م)، بمشاركة وزراء وخبراء التعليم وأكثر من 260 جامعة عالمية ومحلية وجهات تعليمية من 23 دولة حول العالم، أن "الخطة في مصر أن يكون العام الدراسي المقبل أطول من العام الدراسي الحالي بزيادة 4 أسابيع على الأقل.
ولفت إلى أن "العام الدراسي الحقيقي بعد الإجازات يُعتبر أقصر من المتوسط العالمي، ونحاول أن نقترب من هذا المتوسط، ما دام هناك إقرار لمناهج وخطط دراسية جديدة، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك ثلاث فصول دراسية، وإنما سيتم الاكتفاء بفصلين دراسيين فقط؛ لكن بزيادة في عدد الأسابيع دراسية.
وعن التجربة المصرية في تطوير التعليم، أوضح لـ"سبق" أن دولًا عربية تتابع التجربة المصرية التي مضى عليها خمس سنوات في تطويرها لتعليم حقيقي وعميق؛ مشددًا في هذا الشأن على أن هذا التغيير حتى لو كان للأفضل فهو يحتاج إلى حوار مجتمعي ليكون الناس على فهم وارتياح وطمأنينة لخطوات التغيير التي تتعلق بمستقبل أبنائهم؛ إذ إن "الإنسان عدو ما يجهل".
وعن فكرة تطبيق التقويم الدراسي بنظام الثلاث فصول الدراسية في مصر، أوضح وزير التعليم "شوقي" أن هناك صعوبات لوجستية؛ إذ إن عدد الطلاب في مصر كبير جدًّا؛ مشيرًا إلى أن الثانوية العامة في مصر تستحوذ على شهرين من السنة، وهذا يفرض ضغوطًا عند وضع الخطط الدراسية.
وانطلقت صباح أمس الأحد أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ (8 إلى 11 مايو 2022م)، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية.
ويأتي المؤتمر بعنوان "التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات"؛ امتدادًا لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان، والمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، إضافة إلى بناء الشراكات ومد جسور التواصل مع أكبر المؤسسات التعليمية حول العالم، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله.. ويشارك في المؤتمر 110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية، ومسؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبيها، والمتخصصين في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.