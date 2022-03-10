بالفيديو .. "وزير الشؤون الإسلامية": سمو ولي العهد حامل لواء الإصلاح والبناء والتجديد والسباق للمستقبل

وقال الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن المملكة وصلت إلى هذا المستوى المتقدم، متمنياً من جميع أبناء المملكة وجميع الباحثين عن الحقيقة لمعرفة المملكة ذات التاريخ العريق لقرون طويلة، منذ أن أنزل الله -سبحانه وتعالى- آدم على هذه الأرض وإلى اليوم، فليأت إليها ليعرف أن المملكة هي أعظم بنك للتراث وللإنجازات الجبارة التي نراها الآن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها وأن يكفيها شر الأشرار.