بالفيديو.. يا هلا بالعرفج: نحن في سباق التنمية.. ومسارات التعليم ستلبي احتياجات سوق العمل

قال عامل المعرفة أحمدالعرفج إننا في سباق مع التنمية، وتمنى من مسارات التعليم تلبية احتياجات سوق العمل والتوطين؛ لأن التعليم الجيد هو الذي يلبي احتياجات سوق العمل.. ولا بد من التدريب وتنمية المهارات للوصولإلى النجاح.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج صورة من صحيفة "سبق" لأهم خبر في السعودية، وهو تحقيق 22 جائزة عالمية في "آيسف 2022". وأضاف العرفج قائلاً: ما حصدته السعودية فرحة لنا جميعًا، وهو مُحرِّض للطلاب والطالبات لتحقيق المزيد من النجاح.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو مع الخبير التقني "عبدالله السبع"، تحدث فيه عن الأفكار أثناء المشي، وذكر أهم المفاتيح اللازمة للشباب المقبل على الحياة.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "مفاتيح المال العشرة" للدكتور "سالم باشميل"، وتم عرض مقطع فيديو للكاتب، تحدَّث من خلاله عن كتابه، وعن كيفية الحصول على المال.
وفي فقرة سيرة وتر حكى الفنان "محمد إحسان" قصة أغنية "مالي ومال الناس" للفنان "محمد عبده"، وقال إنها جاءت ردًّا على الإشاعات التي قيلت قبل زواج فنان العرب.