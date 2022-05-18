بالفيديو.. يا هلا بالعرفج: نحن في سباق التنمية.. ومسارات التعليم ستلبي احتياجات سوق العمل

وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج صورة من صحيفة "سبق" لأهم خبر في السعودية، وهو تحقيق 22 جائزة عالمية في "آيسف 2022". وأضاف العرفج قائلاً: ما حصدته السعودية فرحة لنا جميعًا، وهو مُحرِّض للطلاب والطالبات لتحقيق المزيد من النجاح.