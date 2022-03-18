بالمجان.. شاهد: تدريب فريد على الحاسب الآلي يفتح آفاقاً للمكفوفين بعسير

وتابع: "يهدف هذا البرنامج إلى مواكبة التطوير التقني واكتساب المهارات للمكفوفين؛ وتلبية لرغبة المستفيدين تم ذلك حضورياً في مركز ضياء التدريبي بالمقر الرئيسي للجمعية بعسير في مدينة أبها، بواقع ساعتين يومياً ولمدة 14 يومًا للبنين من عمر 18 فما فوق، وقد حضر البرنامج 15 متدرب و5 متطوعين بالإضافة إلى كادر موظفي الجمعية بقسم البرامج".