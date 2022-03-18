بالمجان.. شاهد: تدريب فريد على الحاسب الآلي يفتح آفاقاً للمكفوفين بعسير

أقامت جمعية "ضياء" لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير، برنامجًا تدريبيًا لتعليم المكفوفين على مبادئ وأساسيات الحاسب الآلي باستخدام قارئ الشاشة "NVDA" تحت مسمى "برنامج اكتساب"، مؤكدةً أن جميع الدورات والخدمات المقدمة من الجمعية مجانًا للمكفوفين.
يأتي ذلك في سعي الجمعية لتحقيق التسوية بين المكفوفين والمبصرين ودمج المكفوفين بالمجتمع من ناحية التوظيف والقدرة على المشاركة في سوق العمل ولدعم ومضاعفة شعور المكفوفين بالاستقلالية والقدرة على إدارة حياتهم من خلال التدريب المناسب وإتاحة تكنولوجيا المعلومات.
وقال مدير قسم البرامج والمشاريع بجمعية ضياء لرعاية المكفوفين في منطقة عسير علي محمد آل مزهر، لـ"سبق": "يؤهل هذا التدريب المكفوفين لمتطلبات سوق العمل، ويوفر العديد من الفرص؛ لدراسة العديد من المجالات، والحصول على تعليم جيد والاندماج في سوق العمل عن طريق صقل قدراتهم ومهاراتهم المهنية".
وأضاف: "كما يعدّ الحاسب الآلي من أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل وأكثر برنامج طلباً من قِبَل مستفيدي الجمعية، حيث تكفلت الجمعية بجميع مصاريف الدورة وتوفير مدرب وتأمين السكن له، كما تم تأمين النقل الخاص لجميع المتدربين".
وتابع: "يهدف هذا البرنامج إلى مواكبة التطوير التقني واكتساب المهارات للمكفوفين؛ وتلبية لرغبة المستفيدين تم ذلك حضورياً في مركز ضياء التدريبي بالمقر الرئيسي للجمعية بعسير في مدينة أبها، بواقع ساعتين يومياً ولمدة 14 يومًا للبنين من عمر 18 فما فوق، وقد حضر البرنامج 15 متدرب و5 متطوعين بالإضافة إلى كادر موظفي الجمعية بقسم البرامج".
وأردف: "تركزت مجالات الدورة التدريبية على عناصر أساسية في استخدام الحاسب الآلي بدايةً بالتعريف على الطريقة الصحيحة لتشغيل الحاسب وخيارات الإيقاف والمفاهيم الأساسية والملحقات المتعلقة في الحاسب الآلي وضبط إعدادات نظام التشغيل الرئيسية والتعرف على برامج الأوفيس وطرق استخدامها والطريقة الصحيحة للكتابة على لوحة المفاتيح، وأيضاً تعليم مبادئ قارئ الشاشة NVDA للمكفوفين، والعمل بفعالية على سطح المكتب للحاسب، وانتهاءً بالتعليم على كتابة النصوص باستخدام برنامج الوورد وتطبيق ذلك عملياً".
وأوضح: "الدورة ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية بشكل مجاني لاكتساب الخبرات والمهارات المطلوبة للمستفيدين، وبالتالي تمكينهم من الانخراط الإيجابي في المجتمع بما يخدم الوطن ويساهم في إعداد جيل مؤهل مهنيًا في ظل الحاجة الماسة للشباب المهني".
وقال "آل مزهر": تتقدم الجمعية بالشكر لشركاء النجاح؛ شركة العليان على دعمهم لهذا البرنامج، وشركة "المراعي" لرعايتها لضيافة البرنامج، وشركة "الماجد للعود" لدعمهم لجوائز الحفل الختامي للبرنامج؛ سائلين الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة".
من جانبهم، ثمن المستفيدون أهمية هذه الدورة؛ لما لها من أثر عظيم في تطوير قدراتهم وإكسابهم العديد من المهارات والمعارف التي طالما تعيق الكفيف؛ ما يعود عليهم بتوفير الاستقلال والخصوصية وزيادة اكتساب الكفيف للمهارات التطويرية وزيادة إتاحة الفرص الوظيفية وتمكينهم من إدارة شؤونهم الخاصة عبر الحاسب دون الحاجة للمساعدة من شخص آخر ولمواكبة التقنيات الحديثة.