بالمرصاد لتجار السيارات.. "نسيب": نشكر "التجارة" على تصديها للتلاعب بالأسعار

عشرة إجراءات رائعة

ويرصد "نسيب" عشرة إجراءات رائعة قامت بها الوزارة، ويقول: "كما اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات بدأتها بـ"أولًا" وأنهتها بـ"عاشرًا"، والمتضمن تكثيف أعمال التفتيش، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي السيارات؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما يضمن التصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك، وهي إجراءات رائعة وأكثر من رائعة للحد من التلاعب بأسعار السيارات؛ فشكرًا من القلب لكل الذين يعملون من أجلنا، وكل الذين تهمهم حياتنا وأحلامنا وأيامنا، والتي نتمنى من الله أن تكون أجمل وأفضل من كل التوقعات".