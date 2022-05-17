بالمرصاد لتجار السيارات.. "نسيب": نشكر "التجارة" على تصديها للتلاعب بالأسعار

يقدم الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، الشكر لوزارة التجارة؛ مؤكدًا أنها تقف بالمرصاد للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار، خاصة أسعار السيارات، بعدما قامت بعشر إجراءات في هذا الشأن، وفرضت الرقابة على الموزعين والمعارض، مطالبًا المواطن بأداء دوره ورصد أي مخالفات والإبلاغ عنها.
"التجارة" فرضت الرقابة على الموزعين والمعارض
وفي مقاله "وزارة التجارة بالمرصاد" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "فرضت وزارة التجارة الرقابة على الموزعين والمعارض؛ لمنع أي إضرار بالمستهلك في بيع السيارات برفع أسعارها، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، كما تؤكد الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة- أن الأنظمة واللوائح تمنع أي ممارسات تُخل بالمنافسة، ومنها أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أو ضمنية لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ بهدف التحكم في الأسعار، أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي بهدف خلق أزمات".
عشرة إجراءات رائعة
ويرصد "نسيب" عشرة إجراءات رائعة قامت بها الوزارة، ويقول: "كما اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات بدأتها بـ"أولًا" وأنهتها بـ"عاشرًا"، والمتضمن تكثيف أعمال التفتيش، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي السيارات؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما يضمن التصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك، وهي إجراءات رائعة وأكثر من رائعة للحد من التلاعب بأسعار السيارات؛ فشكرًا من القلب لكل الذين يعملون من أجلنا، وكل الذين تهمهم حياتنا وأحلامنا وأيامنا، والتي نتمنى من الله أن تكون أجمل وأفضل من كل التوقعات".
دور المواطن
ويضيف الكاتب: "ليأتي دور المواطن، الذي عليه أن يكون العيون التي ترصد كل الأخطاء، وتتابع كل التجاوزات مع الوزارة أولًا بأول، ومن ثم أعدهم من هنا أن أكون معهم، وأن تكون هذه الزاوية لهم، ليكتبوا فيها كل ما يصادفهم من متاعب مع أي شركة أو وكالة أو موزع".
نشكر "الوزارة"
ويُنهي "نسيب" قائلًا: "من خلال تعاملي مع الوزارة في كثير من مشاكل القراء، التي انتهت بحلول عاجلة وعادلة ومشكورة، وكلكم يرى ويلمس حرص هذه الوزارة عليكم، فكونوا معها، ليكون الوطن بخير من كل الممارسات الأنانية الهادفة إلى استغلالكم".