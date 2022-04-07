بانتظام وجدية.. طلاب وطالبات "‫تعليم ينبع" يختتمون الأسبوع الدراسي الأول من شهر رمضان

شهدت مدارس التعليم بمحافظة ينبع حضورًا وانتظامًا ودافعية لدى المجتمع التعليمي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة الخدمات التربوية والإرشادية لأكثر من 76 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي وبرامج التربية الخاصة ومدارس تعليم الكبار، بتعليم ينبع.
وأشاد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي بالحضور والانتظام للطلبة والجدية والحيوية خلال الشهر الفضيل واستمرارية العملية التعليمية والانضباط المدرسي خلال زياراته الميدانية لعددٍ من مدارس المحافظة التي بدأها مطلع هذا الأسبوع ومشاركته الطلبة حصصهم الدراسية، مشيرًا إلى دور القيادات المدرسية والمعلمين وأسر الطلبة في الانتظام والجدية.
وأكد "العطوي" أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات مسبقًا من أجل تهيئة بيئة مناسبة ومحفزة وداعمة للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية لاستمرار العملية التعليمية خلال الشهر المبارك.
فيما أشارت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي إلى أن الأسبوع الأول للدراسة الحضورية في شهر رمضان المبارك شهد جدية وانضباطًا وحيوية ونشاطًا ودافعية محفزة للطالبات حُققت فيه الأهداف والخطط المرسومة بتفعيل للخطط الدراسية والبرامج والفعاليات المناسبة لطبيعة الشهر الفضيل.