بانتظام وجدية.. طلاب وطالبات "‫تعليم ينبع" يختتمون الأسبوع الدراسي الأول من شهر رمضان

شهدت مدارس التعليم بمحافظة ينبع حضورًا وانتظامًا ودافعية لدى المجتمع التعليمي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة الخدمات التربوية والإرشادية لأكثر من 76 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي وبرامج التربية الخاصة ومدارس تعليم الكبار، بتعليم ينبع.