"بايدن" في المملكة.. قمة مشتركة يحضرها قادة مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق

كشف بيان الديوان الملكي الصادر اليوم حول زيارة الرئيس الأمريكي للرياض أن جدول الزيارة يتضمّن في يومه الثاني 16 يوليو القادم حضور الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق.