"بايدن" في المملكة.. قمة مشتركة يحضرها قادة مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق

كشف بيان الديوان الملكي الصادر اليوم حول زيارة الرئيس الأمريكي للرياض أن جدول الزيارة يتضمّن في يومه الثاني 16 يوليو القادم حضور الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق.
ومن المنتظر أن يزور الرئيس الأمريكي المملكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وذلك تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة.
ويلتقي الرئيس الأمريكي خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.