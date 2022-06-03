"بايدن" يشكر المملكة على قيادتها الشجاعة ومواصلة الالتزام بالهدنة في اليمن

وردّت المحللة بأسواق النفط قائلة: "لا، لا أعتقد أن (السعودية) يريدون سعر نفط بـ175 دولارًا للبرميل، أعتقد أن إجراء تعديلات على جدول إعادة الإنتاج لا شك يُبقي السعودية بدور البنك المركزي للنفط، وأعتقد أن هذا انتصار سياسي كبير للمملكة".