"بايدن" يشكر المملكة على قيادتها الشجاعة ومواصلة الالتزام بالهدنة في اليمن

رحّب الرئيس الأمريكي "بايدن" بالإعلان عن مواصلة الهدنة في حرب اليمن، وأكد أن الشهرين الماضيين من أكثر الفترات هدوءًا.
وقال "بايدن": "ما كانت لتتحقق هذه الهدنة لولا الدبلوماسية التعاونية من مختلف أنحاء المنطقة، لقد أظهرت المملكة العربية السعودية قيادة شجاعة من خلال اتخاذ مبادرات في وقت مبكر لتأييد شروط الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة وتنفيذها".
من ناحية ثانية، تداول نشطاء مقطع فيديو على قناة CNBC الأمريكية تطرق فيه لاجتماع منظمة أوبك وشركائها "أوبك +"، الخميس، واعتبار المملكة "البنك المركزي للنفط" وأن ذلك "انتصار سياسي للسعودية" الأمر الذي أثار ضجة.
وتساءل المذيع في التقرير: "هل السعودية تريد نفطًا بسعر 175 دولارا للبرميل؟".
وردّت المحللة بأسواق النفط قائلة: "لا، لا أعتقد أن (السعودية) يريدون سعر نفط بـ175 دولارًا للبرميل، أعتقد أن إجراء تعديلات على جدول إعادة الإنتاج لا شك يُبقي السعودية بدور البنك المركزي للنفط، وأعتقد أن هذا انتصار سياسي كبير للمملكة".
وكان تحالف "أوبك بلس" قد اتفق على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو المقبل ومثلها في أغسطس.