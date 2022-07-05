محليات

بتقنية ذكية.. إرشاد 18 ألف حافلة تقلّ 700 ألف حاج بمكة

وسط منظومة متكاملة من الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن
بتقنية ذكية.. إرشاد 18 ألف حافلة تقلّ 700 ألف حاج بمكة
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

كشف مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة عن إرشاد 18 ألف حافلة تحمل ما يقارب 700 ألف حاج وإيصالهم إلى مقار سكنهم بالعاصمة المقدسة حتى الخامس من شهر ذي الحجة 1443هـ.

وأوضح مدير عام المكتب عبدالله سندي أن المكتب تمكن من إرشاد حافلات ضيوف الرحمن بواسطة مرشدين مدربين تم دعمهم بأجهزة لوحية ذكية تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة والتي تستخدم في رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة بالوقت المحدد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات أطلقها المكتب منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد "سندي" أن المكتب تحت مظلة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وبمشاركة من النقابة العامة للسيارات وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة يواصل أعماله حتى صباح يوم التاسع من ذي الحجة في إرشاد الحافلات منذ وصولها للمحطة وبعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحجاج، وذلك عبر مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي تتم متابعته لحظة الانطلاق وحتى الوصول، عبر شاشات ذكية في مركز المتابعة والتحكم من خلال منصة (أرشدني) للتأكد من سلامة وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة.

حج 1443
مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org