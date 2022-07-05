بتقنية ذكية.. إرشاد 18 ألف حافلة تقلّ 700 ألف حاج بمكة

وأكد "سندي" أن المكتب تحت مظلة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وبمشاركة من النقابة العامة للسيارات وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة يواصل أعماله حتى صباح يوم التاسع من ذي الحجة في إرشاد الحافلات منذ وصولها للمحطة وبعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحجاج، وذلك عبر مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي تتم متابعته لحظة الانطلاق وحتى الوصول، عبر شاشات ذكية في مركز المتابعة والتحكم من خلال منصة (أرشدني) للتأكد من سلامة وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة.