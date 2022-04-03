بتكلفة 281 مليون ريال.. "المياه الوطنية" ترسي 6 عقود لتنفيذ مشروعاتها فى الطائف

يشار إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذًا لخطط شركة المياه الوطنية الهادفة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية في الطائف، وتطويرها وفق أعلى المعايير، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.