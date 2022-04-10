بتوجيهات وزير الصحة.. "مطير" يتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية في "مركزية مكة"

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه رافق المدير العام خلال جولته كل من: المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للدعم المساند المهندس خالد الثبيتي، ومساعد المدير العام للأزمات والكوارث الصحية الدكتور هتان بوجان، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشاد علي عباس.