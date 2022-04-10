بتوجيهات وزير الصحة.. "مطير" يتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية في "مركزية مكة"

نفذ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، برفقة عددٍ من قيادي الصحة؛ جولة على المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة، خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير إن الجولة جاءت بتوجيه من وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، وبمتابعة وإشراف من وكيل الوزارة للصحة العامة رئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية بوزارة الصحة الدكتور هاني جوخدار.
وأبان أن الجولة تأتي ضمن الزيارات المجدولة ضمن خطة الصحة المعدة لشهر رمضان المبارك للعام 1443هـ ؛ لتفقد سير العمل بالمنشآت والمرافق الصحية داخل المنطقة المركزية وخارجها.
وأوضح أن الجولة شملت طوارئ مستشفى أجياد، مستشفى الحرم المكي الشريف، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة المركزية، ومركز العمليات المشتركة بالحرم المكي، مؤكدًا استعداد تلك المنشآت بكامل كوادرها الطبية والتمريضية؛ لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين من الزوار والمعتمرين.
وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه رافق المدير العام خلال جولته كل من: المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للدعم المساند المهندس خالد الثبيتي، ومساعد المدير العام للأزمات والكوارث الصحية الدكتور هتان بوجان، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشاد علي عباس.
من جانب آخر، زار الفريق جميع الأقسام بالمنشآت الصحية بالمنطقة المركزية؛ ومنها قسم الطوارئ، والتنويم، والكشف، والفرز، والأشعة، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى؛ للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من الأهالي والمعتمرين.
وأكد الفريق سير العمل والخدمات الطبية وفق الخطة المعدة لها، ومواصلة الجهاز الطبي في جميع المنشآت الصحية في مكة المكرمة بتقديم المزيد من العطاء لخدمة المرضى والمراجعين والمعتمرين بحسب ارتفاع الطاقة الاستيعابية خلال العشرين يومًا المتبقية من شهر رمضان المبارك.