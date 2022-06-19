بجائزة دولية و3 ركائز.." آركس" ترسم مستقبلاً عالمياً لقطاع الطيران والدفاع

وعبر ثلاث محاور وركائز رئيسية، تواصل "آركس-الطيران والدفاع" مساهماتها في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث تضم الركائز تمكين قطاع صناعات الطيران والدفاع بتوطين 50٪ من النفقات العسكرية، وتزويد القطاع بالقوى البشرية الوطنية التي تتمتع بمهارات عالية وشغوفة يمكن الاعتماد عليها، كما تهدف إلى دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية من خلال بناء القدرات والكفاءات الوطنية لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.