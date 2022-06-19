بجائزة دولية و3 ركائز.." آركس" ترسم مستقبلاً عالمياً لقطاع الطيران والدفاع

بنظرة مستقبلية وجائزة دولية، تعكف شركة " آركس -الطيران والدفاع" على تطوير علامتها التجارية بهدف التوسع في قطاعي الدفاع والطيران بناءً على الطلب العالي للقوى البشرية في مجالات القطاع المختلفة، كما تعمل على تزويد قطاع الدفاع والطيران بفنيين ذو كفاءة عالية من المهارة والشغف العالي؛ لتساهم بخبراتها في مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وعبر ثلاث محاور وركائز رئيسية، تواصل "آركس-الطيران والدفاع" مساهماتها في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث تضم الركائز تمكين قطاع صناعات الطيران والدفاع بتوطين 50٪ من النفقات العسكرية، وتزويد القطاع بالقوى البشرية الوطنية التي تتمتع بمهارات عالية وشغوفة يمكن الاعتماد عليها، كما تهدف إلى دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية من خلال بناء القدرات والكفاءات الوطنية لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.
وتفخر "آركس" بتقديم أحدث طرق التدريب العالمية عالية المستوى بهدف تزويد قطاع الطيران والدفاع بالمتدربين والخريجين ذوي المهارات العالية والشغوفين من خلال الاستعانة بخبراء محليين ودوليين في هذا المجال؛ حيث تقدم الشركة على دورات تدريبية متخصصة مُلبيةً لمتطلبات وتطلعات صناعة الدفاع والطيران تشمل: "نظم الطائرات بدون طيار، والحرب الاليكترونية، سلاسل الإمداد، عمليات الطيران، السلامة، والأمن السيبراني ، وغيرها ".
هذا وقد شاركت "آركس-الطيران والدفاع" في معرض الدفاع العالمي بالرياض في شهر مارس 2022 والذي كان محطة لإبراز إمكانية الشركة وأسهم في خلق فرص لخدمة القطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك عبر إبراز أحدث التقنيات في القطاعات العسكرية.
يُذكر أن عضو مجلس إدارة شركة آركس الطيران والدفاع وعضوها المنتدب، المهندس فواز الشرعبي قد حصل على جائزة القيادة في التحول المؤسسي بقطاع الطيران والدفاع المقدمة من قِبل المنظمة الإعلامية البريطانية "جلوبال بيزنس أوتلوك" بالمملكة المتحدة.