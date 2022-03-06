بجوائز تزيد على مليون ريال.. "سلمان العالمي" يطلق "برمجان العربية"

وأشار الأمير بدر بن عبدالله إلى أن مسار المعالجة الآلية للغة العربية ما زال في أطواره الأولى، في حين تحظى بعض اللغات الأخرى بعناية كبرى فيه؛ لهذا أطلق المجمع -بالتعاون مع شركائه- برمجان اللغة العربية للتواصل مع ذوي الكفاءات والخبراء والمختصين في معالجة اللغة العربية آليًّا من جميع دول العالم، ودمجهم في بيئة تفاعلية تنافسية؛ لابتكار الحلول وبناء النماذج الآلية التي تخدم اللغة العربية، وتسهّل على الباحثين القيام بمهامهم العلمية.