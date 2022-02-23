بحالة غير طبيعية.. القبض على قائد شاحنة كانت متجهة وسط ينبع بشكل متهور

تمكنت شعبة مرور محافظة ينبع من القبض على قائد شاحنة بترولية محملة بالوقود كانت متجهة من خارج ينبع إلى وسط المحافظة بشكل متهور وجنوني معرضًا حياة قائدي المركبات للخطر من خلال اصطدامه ببعض الأرصفة الجانبية للطريق ودخوله على مسار المركبات بشكل خطر، موضحة أن إجراءات الاستدلال الأولية ذكرت أن قائدها كان في حالة غير طبيعية.

وتفصيلاً، بحسب المعلومات أنه ورد بلاغٌ لغرفة عمليات مرور ينبع بشأن رصد ناقلة بترولية محملة بالوقود كانت متجهة إلى وسط المحافظة معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر من خلال قيادته الشاحنة بشكل غير متزن ودخوله بشكل خطر على مسار المركبات الأخرى بالطريق والاشتباه بوضعه.

وعلى الفور تم توجيه دوريات على مدخل ينبع الشرقي لتحييد خطره والقبض عليه قبل دخوله وسط المحافظة، حيث تم رصد الناقلة من قِبل الدوريات وتضييق السير عليها حتى تم إيقافها قبل دخوله للمنطقة السكنية، وذلك بدعم من دوريات المرور التي كانت توجد في الموقع.

وأضافت المعلومات أنه اتضح بعد استيقاف الناقلة أن قائدها بعد إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية وتفوح منه رائحة المسكر وتم تسليمه لمركز شرطة رضوى وسوف يتم تطبيق المخالفات المرورية بحقه بعد عرضه على الهيئة المرورية.