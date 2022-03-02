بـ"حسينية مكة".. تعديات على أراضٍ حكومية تنتهي بتنفيذ الإزالة

أزالت لجنة التعديات ببلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة عددًا من التعديات والمخططات غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية والتي لا يحمل أصحابها صكوكًا شرعية، وذلك في حملة كبيرة قامت بها البلدية بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر المالكي: البلدية قامت بحملة ميدانية كبيرة صباح أمس شملت عدة مواقع بمنطقة الحسينية، وتم رصد العديد من التعديات على الأراضي العامة، حيث تمت إزالة إحداثات ومبانٍ وتعديات على أراضٍ تُقدر بمساحة إجمالية سبع آلاف متر مربع، وجميعها مقامة من قبل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.

وأضاف: هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة والبلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

من جانبه، أكد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات الفرعية المهندس عبدالله الزايدي، أن البلديات لن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة المواقع والمخططات السكنية كافة؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

وقال "الزايدي": ستواصل البلديات مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر، ونحثّ المواطنين على عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.