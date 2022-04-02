بحضور "أبو الغيط".. إعلان جوائز "رالي العرب لريادة الأعمال" بـ"إكسبو دبي 2020"

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار أسماء الفائزين بجوائز النسخة الثانية من المسابقة الأكبر من نوعها، التي تدعم طلاب الجامعات المبتكرين، وتُنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برعاية جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاقتصادية"، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، واتحاد الجامعات العربية، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو-البحرين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتم تسليم الجوائز للفائزين خلال الحفل الكبير الذي أُقيم بالتوازي مع المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، وملتقى الاستثمار السنوي على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020، بمشاركة المئات من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال الأعمال، وبتشريف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الدكتور هاشم حسين، ورئيس الاتحاد العام للغرف العربية رئيس اتحاد الغرف الإماراتية عبدالله المزروعي، والأمين العام للاتحاد العام للغرف العربية الدكتور خالد حنفي الأمين العام للاتحاد، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وتكتسب مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال" أهمية كبرى؛ كونها مبادرة لتعاون عربي وأقليمي متميز، وقامت بها الأكاديمية العربية بدعم وشراكة استراتيجية من الاتحاد العام للغرف العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالبحرين، برعاية ودعم من غرفتَي تجارة وصناعة الإمارات والبحرين، وأطراف عربية أخرى فاعلة. وشارك بالمسابقة في نسختها الثانية ما يزيد على 20 دولة عربية من شباب رواد الأعمال من طلبة الجامعات وخريجيها بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل، وخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
وأوضح الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية، أن دعم الإبداع والابتكار والتطوير المستمر من ركائز استدامة التميز الأكاديمي والعملي بالأكاديمية، ويأتي استمرارًا للنجاحات التي حققتها المسابقة، التي أطلقتها الأكاديمية العربية بمصر منذ خمس سنوات، واستهدفت دعم شباب رواد الأعمال والمبتكرين.
ورحب "عبدالغفار" بالدعم المستمر من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لمختلف المبادرات الداعمة للشباب العربي، التي تقوم بها الأكاديمية بالتعاون مع شركائها من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية. وأشاد بالتعاون الناجح مع منظمة اليونيدو "مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين"، والاتحاد العام للغرف العربية، وغرفتَي التجارة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وأعرب عن سعادته باستضافة الفعالية الختامية للمسابقة على هامش إكسبو دبي 2020، وكبرى الفعاليات الاستثمارية العالمية. وقدَّم سيادته جوائز خاصة من الأكاديمية العربية للفائزين الثلاثة الأوائل بالمسابقة.
وصرح الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، بأن الفائز بجائزة المركز الأول لمسابقة هذا العام هو مشروع "بيفول" من دولة سوريا، وهو منصة وسائط اجتماعية دولية تفاعلية ومستقلة، تعزز ثقافة العمل التطوعي، وتعزز أداء المسؤولية الاجتماعية، من خلال توفير آليات ربط بين المتطوعين والجهات الفاعلة من خلال نظام تكنولوجي مبتكر. وجاء مشروع " WALTER" من دولة فلسطين في المركز الثاني، ويقدِّم حلولاً تقنية لمعالجة المياه الرمادية لتقليل استهلاك المياه في المرافق العامة والخاصة.
واحتل المركز الثالث مشروع "Cloud" من دولة لبنان، الذي يقدم وسادة صحية لاستخدام السيدات في فترات الحيض، صديقة للبيئة، باستخدام مواد صحية وعضوية قابلة للتحلل بنسبة 100%.