بحضور "أبو الغيط".. إعلان جوائز "رالي العرب لريادة الأعمال" بـ"إكسبو دبي 2020"

وصرح الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، بأن الفائز بجائزة المركز الأول لمسابقة هذا العام هو مشروع "بيفول" من دولة سوريا، وهو منصة وسائط اجتماعية دولية تفاعلية ومستقلة، تعزز ثقافة العمل التطوعي، وتعزز أداء المسؤولية الاجتماعية، من خلال توفير آليات ربط بين المتطوعين والجهات الفاعلة من خلال نظام تكنولوجي مبتكر. وجاء مشروع " WALTER" من دولة فلسطين في المركز الثاني، ويقدِّم حلولاً تقنية لمعالجة المياه الرمادية لتقليل استهلاك المياه في المرافق العامة والخاصة.