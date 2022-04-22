بحضور أكثر من 67 ألف زائر.. مهرجان "ليالي رمضان" يختتم فعالياته في مكة

توزعت فعاليات المهرجان على أربع مناطق؛ ما بين منطقة المشي، والتي خصصت للفعاليات الرياضية وتأجير الدراجات الهوائية، ومنطقة البلازا، التي تعد المركز الرئيسي للفعالية، إذ تشمل فعاليات تتمحور غالبيتها حول الإضاءة والتسوق من السوق المحلي، وسوق آخر يضم مختلف جاليات منطقة مكة المكرمة لتبادل الثقافات والأعمال الفنية، وركن للأعمال التاريخية بالإضافة إلى مسرح، والحارة المكية والتي تحوي دكاكين قديمة وشارعًا للأكلات الشعبية، وأشهر الحرف القديمة وأشهر الألعاب الشعبية ومركاز للعمدة.