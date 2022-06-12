بحضور "الصمعاني".. مركز التدريب العدليّ يحتفي بـ 533 خريجًا وخريجةً

وأفادَ القرني بأنَّ المركز حقَّق العديد من المنجزات من خلال تصميم برامج التأهيل والتدريب النوعية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإصدار العديد من المنتجات العدلية مثل؛ أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، وأدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني، ودليل إدارة عمليات التدريب، وغيرِها من المنتجات التي يجري العمل عليها حاليًا.