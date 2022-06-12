بحضور "الفضلي".. أمير الجوف يدشّن 7 مشروعات مائية وبيئية بـ 111 مليوناً

من جهته، أوضح "الفضلي"؛ أن المشروعات ستخدم سكاكا، والقريات، وطبرجل، وأبوعجرم، وميقوع، والدعبوسية، مفيداً بأن شركة المياه الوطنية نفذت 5 خزانات بسعة تخزينية بلغت 22,7 ألف متر مكعب، وتمديد خطوط رئيسة وشبكات فرعية بأطوال بلغت 41 كيلو متراً طولياً، كذلك تنفيذ 332 توصيلة مياه منزلية؛ لخدمة ما يقارب 4500 مستفيد.